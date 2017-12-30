Премьер-министр Владимир Гройсман инициировал увольнение руководителя «Укроборонпрома» Романа Романова.

Вопрос был поднят в ходе сегодняшнего заседания правительства, а причиной стало невыполнение поручения премьера по погашению долгов по зарплате перед работниками входящего в состав концерна Николаевского судостроительного завода (бывший Судостроительный завод им. 61 Коммунара), информирует еizvestia.com.

«На одном из прошлых заседаний правительства мы рассматривали вопрос задолженности Николаевскому судоремонтному заводу имени 61 коммунара. Я дал поручение о погашении задолженности перед коллективом руководителю Укроборонпрома (Роману Романову. — ред.). Контрольный срок — 25 декабря … задолженность не погашена. Слышал обратную информацию, что они не могут это сделать. Сегодня подпишу представление на имя президента, я советую руководителю Укроборонпрома сегодня уволиться самостоятельно. Больше с вами работать я не буду», — сказал Гройсман.

По сообщению СМИ, Романов подал в отставку еще до рассмотрения вопроса на заседании Кабмина, и его отставка была согласована с президентом Петром Порошенко.

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Вопрос о погашении долгов по зарплате поднимался еще месяц назад — 20 ноября Гройсман на часе правительства в Верховной Раде поручил вице-премьеру Степану Кубиву разобраться в этом вопросе и высказал уверенность, что вопрос должен решить «Укроборонпром». 13 декабря вопрос о погашении долгов поднимался на заседании Кабмина, тогда и было поручено Романову урегулировать проблему до 25 декабря.

Однако вместо этого «Укроборонпром» отмахнулся — мол, все предприятия, входящие в концерн, самостоятельные хозяйственные субъекты, и мы не уполномочены перебрасывать деньги с одного завода на другой. При этом «Укроборонпром» видел решение проблемы долгов по зарплате в том, чтобы государство погасило долги — невыплаченные с 2015 года государством заводу деньги, которые тот потратил на содержание недостроенного ракетного крейсера «Украина». По мнению «Укроборонпрома», если государство перечислит эти деньги, то завод сможет погасить долги по зарплате и заработает.

Однако сомнительно, что вариант, предложенный «Укроборонпромом», мог бы сработать. Да, бесспорно, ракетный крейсер «Украина» достройка которого была прекращена еще двадцать лет назад, уже не представляет для Украины никакого интереса, кроме как сдать на металлолом. Однако сомнительно, что содержание этого корабельного долгостроя обходилось заводу в десятки миллионов гривень в год.

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Николаевский судостроительный завод — давняя проблема руководства «Укроборонпрома». Началось все еще в октябре 2015 года, когда «Укроборонпром» по результатам конкурса выбрал на должность гендиректора Федора Петрова, который по образованию строитель сельскохозяйственных объектов и никогда не имел опыта управления промышленными предприятиями. Мало того, сразу после назначения Петрова в СМИ стала появляться информация о том, что фирма «Укрюжпром», учредителем которой является Петров, заключила договор с машиностроительным предприятием «Зоря»-Машпроект» на сумму 4 млн грн, но продукцию так и не поставила. По этому эпизоду правоохранительные органы даже возбуждали уголовное дело. Компания Петрова «Укрюжпром» также попадала под санкции Министерства экономического развития и торговли, поскольку перечисляла за рубеж деньги в оплату товара, который так и не был поставлен в Украину. К слову, австрийская фирма Inturbo Maschinenhanels GmbH, которая так и не поставила товар, также имела отношение к Петрову — он был ее учредителем.

Все эти кульбиты Петрова прошли незамеченными для «Укроборонпрома» — на обоснованные претензии в адрес руководства Судостроительного завода Роман Романов отмахнулся. Петров руководил заводом почти год, пока депутат Верховной Рады Александр Жолобецкий не добился его увольнения через Администрацию президента.

Невыплата зарплаты входящему в состав концерна судостроительному заводу — не единственный промах руководства «Укроборонпрома». В средине ноября журналист Юрий Бутосов «раскопал», что украинский оборонный концерн заключил договор на продажу самолетов на сумму $150 млн с компанией Oriole Capital Group, имеющей все признаки «прокладки» — упоминаний в интернете о ней практически нет, а ее старший вице-президент работает в одной из авиакомпаний обычным пилотом.

А в начале ноября генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что причиной обысков в «Укроборонпроме» стали обоснованные подозрения в том, что должностные лица через фиктивные фирмы вывели из концерна 200 млн грн, предназначенных на потребности обороны.

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