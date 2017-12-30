Сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр намерен находиться в
Италии до 14 января 2018 года, сообщило агентство "Українські
новини". Вчера 23.37 | комментариев: Александр Аваков поедет в
Италию Фото: EPA Аваков 21 декабря сообщил о намерении уехать в
Италию, НАБУ и САП не возражали.Сын главы МВД намерен находиться в
Италии до 14 января 2018 года. 31 октября Национальное
антикоррупционное бюро Украины провело обыски по месту
проживания фигурантов уголовного производства о
злоупотреблениях при закупке Министерством внутренних дел рюкзаков
для Нацгвардии.После обысков НАБУ задержало сына
Авакова, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря, а
также представителя фирмы, которая выиграла тендер по
поставкам рюкзаков, Владимира Литвина. Им вменяют растрату на
сумму 14 млн грн в 2015 году.1 ноября Соломенский районный суд
Киева назначил Александру Авакову меру пресечения в виде
личного обязательства. Подозреваемого обязали сдать заграничные
паспорта и носить электронный браслет. Такую же меру
пресечения суд избрал Чеботарю и Литвину.8
ноября суд арестовал имущество Александра Авакова, однако 19
декабря Апелляционный суд Киева снял арест с имущества
сына министра внутренних дел.22 декабря суд отменил обязательство
для Александра Авакова носить электронный браслет.
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