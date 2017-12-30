30 декабря на левом берегу Днепра будет дождь. На Западе похолодает,передает со ссылкой на .

31 декабря на западе и севере мокрый снег и дождь, сообщает синоптик Наталья Диденко.

"30 декабря сегодняшние западные дожди атмосферного фронта пойдут на восток. Поэтому сегодня дождь на правом берегу Украины, а завтра - на левом. Завтра, 30 декабря, похолодает на Западе, ожидается днем ​​-1 + 4 градуса, на остальной территории Украины +2+ 7, на юге до +10 градусов", - сообщила она.

Днем 31 декабря на западе и севере, -1+4, на востоке, в центре до +7, на юге до +9 градусов. 1 января кое-где небольшие осадки. Потеплеет до +2+8 градусов.

Последняя неделя по температурным показателям превышает климатическую норму на 8 градусов. Ночь 25 декабря была самой теплой за последние 137 лет. На Рождество Украину ждет похолодание.

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