Внефракционный нардеп Борислав Розенблат обратился 28 декабря в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для получения разрешения покинуть Украину, но получил отказ, сообщают "Українські новини". Вчера 23.53 | комментариев: Розенблат встретит Новый год в Украине Фото: Борислав Розенблат / Facebook Розенблат обратился 28 декабря для получения разрешения покинуть Украину, но получил отказ.При этом его коллеге, нардепу от "Народного фронта" Максиму Полякову САП разрешила в выезде за пределы страны.19 июня детективы НАБУ по подозрению в получении взятки задержали охранника Розенблата. По информации ведомства, взятку передавали за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.20 июня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что взятка в $200 тыс. предназначалась Розенблату и Полякову. 21 июля суд назначил Полякову меру пресечения в виде залога и обязательства сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. 25 июля депутат сообщил, что "как законопослушный гражданин внес залог". Суд назначил Розенблату залог в размере 7 млн грн и обязал его носить электронный браслет. Суд также обязал нардепа сдать загранпаспорта на ответственное хранение. 17 октября нардеп сообщил, что срок действия установленной для него меры пресечения истек.19 октября Розенблат попытался вылететь в Кельн. Во время обыска в аэропорту детективы изъяли у нардепа мобильные телефоны, планшет, драгоценности в количестве 11 единиц, платежные карточки зарубежных банков, заграничный и осторожный паспорта.20 октября суд снова обязал Розенблата надеть электронный браслет и носить его до 18 декабря.14 декабря стало известно, что суд разрешил Розенблату перемещаться по всей территории Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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