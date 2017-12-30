По подозрению в мошенничестве и грабеже 17-летнему подростку из
Черниговской области грозит до 12 лет лишения свободы, рассказали в
прокуратуре Киева. Вчера 23.31 | комментариев: В Киеве группа людей
проводила махинации с обменом валют Фото: EPA (архив) "В июле 2017
года 17-летний уроженец Черниговской области, приехав в столицу,
вступил в преступный сговор с мужчиной и женщиной, направленный на
незаконное завладение иностранной валютой граждан. Мужчина размещал
объявления в интернете об обмене иностранной валюты по выгодному
курсу, а юноша вместе с женщиной снимали помещение под пункт обмена
валют, которое обязательно оснащали запасным выходом. После того
как потенциальные покупатели отдавали деньги парню, который
выполнял роль продавца, он беспрепятственно исчезал из
помещения", – рассказали в прокуратуре.Прокуратура установила
причастность подозреваемых к четырем подобным эпизодам.В суд
направлен обвинительный акт по ч. 5 ст. 186 (грабеж), ч. 4 ст. 190
(мошенничество) Уголовного кодекса Украины относительно 17-летнего
парня. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией
имущества.Расследование в отношении его сообщников еще
продолжается.
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