По подозрению в мошенничестве и грабеже 17-летнему подростку из Черниговской области грозит до 12 лет лишения свободы, рассказали в прокуратуре Киева. Вчера 23.31 | комментариев: В Киеве группа людей проводила махинации с обменом валют Фото: EPA (архив) "В июле 2017 года 17-летний уроженец Черниговской области, приехав в столицу, вступил в преступный сговор с мужчиной и женщиной, направленный на незаконное завладение иностранной валютой граждан. Мужчина размещал объявления в интернете об обмене иностранной валюты по выгодному курсу, а юноша вместе с женщиной снимали помещение под пункт обмена валют, которое обязательно оснащали запасным выходом. После того как потенциальные покупатели отдавали деньги парню, который выполнял роль продавца, он беспрепятственно исчезал из помещения", – рассказали в прокуратуре.Прокуратура установила причастность подозреваемых к четырем подобным эпизодам.В суд направлен обвинительный акт по ч. 5 ст. 186 (грабеж), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины относительно 17-летнего парня. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Расследование в отношении его сообщников еще продолжается. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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