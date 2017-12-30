Строительная смета проекта реконструкции аэропорта Борисполь составляет не менее 10 млрд грн на пять лет, сообщил коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.08 | комментариев: В течение пяти лет на аэропорт планируют потратить не менее 10 млрд грн Фото: kbp.aero В ближайшие годы в аэропорту Борисполь пройдет масштабная перестройка, которой "в Украине пока еще не было". Об этом коммерческий директор аэропорта Борисполь Георгий Зубко сообщил в блоге на сайте Центра транспортных стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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