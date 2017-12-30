Строительная смета проекта реконструкции аэропорта Борисполь
составляет не менее 10 млрд грн на пять лет, сообщил коммерческий
директор аэропорта Георгий Зубко. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Вчера 23.08 | комментариев: В течение пяти лет
на аэропорт планируют потратить не менее 10 млрд грн Фото: kbp.aero
В ближайшие годы в аэропорту Борисполь пройдет масштабная
перестройка, которой "в Украине пока еще не было". Об этом
коммерческий директор аэропорта Борисполь Георгий
Зубко сообщил в блоге на сайте Центра транспортных
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