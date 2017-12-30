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ГСЧС предупредила о высоком уровне лавинной опасности в Карпатах 30 декабря
30.12.2017 00:25
30 декабря в связи с метелью на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидаетс снежнолавинная опасность третьего уровня, сообщила Госсслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. В Карпатах в субботу могут сойти лавины Фото: ЕРА "30 декабря в связи с метелью на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снежнолавинная опасность (третий уровень)", – говорится в сообщении.Самым высоким уровнем лавинной опасности является четвертый.

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