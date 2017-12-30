30 декабря в связи с метелью на высокогорье Ивано-Франковской и
Закарпатской областей ожидаетс снежнолавинная опасность третьего
уровня, сообщила Госсслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. В
Карпатах в субботу могут сойти лавины Фото: ЕРА "30 декабря в связи
с метелью на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей
ожидается значительная снежнолавинная опасность (третий
уровень)", – говорится в сообщении.Самым высоким уровнем
лавинной опасности является четвертый.
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