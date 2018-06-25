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"Алена, нужно потерпеть". Гройсман рассказал о разговоре с женой после начала расследования СБУ о растаможивании ее машины
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25.06.2018 23:20
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что нарушений
в таможенном оформлении автомобиля Mercedes его жены Елены Гройсман
не было. Он подчеркнул, что силовики не случайно заинтересовались
машиной спустя три дня после его заявления о начале борьбы с
контрабандой. Вчера 23.43 | комментариев: Гройсман: Меня
шантажируют мелкими расследованиями Фото: Volodymyr Groysman /
Facebook "Ровно три дня прошло после того, как мы приняли
решение по контрабанде. И уже есть требование по моей жене. Ну,
коллеги, у меня еще есть отец, ему 72 года. По нему еще можно
поискать. Вот перед каким выбором меня ставят. Я говорю об усилиях
по мобилизации средств в государственный бюджет. А меня шантажируют
мелкими расследованиями? Да занимайтесь!" – заявил глава
правительства.Он напомнил, что около 10 лет занимался бизнесом и
имеет накопления. По его словам, Mercedes Елены Гройсман – "не
первая и не последняя" машина в его семье.Гройсман рассказал о
разговоре с супругой после того, как стало известно о письме СБУ в
таможенный орган, занимавшийся оформлением автомобиля: "Я позвонил
жене, говорю: "Алена, такая история, нужно потерпеть". Она
ответила: "Я знаю, что ты занял принципиальную позицию,
придерживайся ее. А на это я даже не стану обращать внимание".25
июня украинские СМИ сообщили, что первый заместитель главы СБУ
Павел Демчина направил требование на житомирскую
таможню о платежах за оформление автомобиля Елены Гройсман.20
июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с
контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам
премьер-министра Владимира Гройсмана, план разрабатывало
правительство совместно с Министерством внутренних дел,
Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины,
Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной
фискальной службой и СБУ.Правительство, в частности,
разрешило полицейским круглосуточно контролировать работу
таможенников. Полицейские и чиновники Министерства внутренних
дел также получили доступ к автоматизированной системе таможенного
оформления "Инспектор-2006". 13 июня украинский премьер
заявил, что правоохранители, "крышующие нелегальную
контрабанду", готовят против него провокации.
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