Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что нарушений в таможенном оформлении автомобиля Mercedes его жены Елены Гройсман не было. Он подчеркнул, что силовики не случайно заинтересовались машиной спустя три дня после его заявления о начале борьбы с контрабандой. Вчера 23.43 | комментариев: Гройсман: Меня шантажируют мелкими расследованиями Фото: Volodymyr Groysman / Facebook "Ровно три дня прошло после того, как мы приняли решение по контрабанде. И уже есть требование по моей жене. Ну, коллеги, у меня еще есть отец, ему 72 года. По нему еще можно поискать. Вот перед каким выбором меня ставят. Я говорю об усилиях по мобилизации средств в государственный бюджет. А меня шантажируют мелкими расследованиями? Да занимайтесь!" – заявил глава правительства.Он напомнил, что около 10 лет занимался бизнесом и имеет накопления. По его словам, Mercedes Елены Гройсман – "не первая и не последняя" машина в его семье.Гройсман рассказал о разговоре с супругой после того, как стало известно о письме СБУ в таможенный орган, занимавшийся оформлением автомобиля: "Я позвонил жене, говорю: "Алена, такая история, нужно потерпеть". Она ответила: "Я знаю, что ты занял принципиальную позицию, придерживайся ее. А на это я даже не стану обращать внимание".25 июня украинские СМИ сообщили, что первый заместитель главы СБУ Павел Демчина направил требование на житомирскую таможню о платежах за оформление автомобиля Елены Гройсман.20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, план разрабатывало правительство совместно с Министерством внутренних дел, Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой и СБУ.Правительство, в частности, разрешило полицейским круглосуточно контролировать работу таможенников. Полицейские и чиновники Министерства внутренних дел также получили доступ к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006". 13 июня украинский премьер заявил, что правоохранители, "крышующие нелегальную контрабанду", готовят против него провокации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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