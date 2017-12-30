Обмен пленными, который состоялся на Донбассе между Украиной и представителями самопровозглашенных республик, был высоко оценен со стороны генерального секретаря Антониу Гутерреша. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, сообщает.

По его словам, генсек высоко оценил усилия всех, кто способствовал процессу обмена, пишет со ссылкой на .

"Он (Гутерреш) надеется, что этот гуманитарный акт послужит позитивным шагом для укрепления доверия между сторонами и призывает все стороны осуществить дальнейшие действия в этом духе", - отмечается в заявлении.

Гутерреш также призвал стороны к полному выполнению Минских соглашений и придерживаться режима прекращения огня в зоне проведения антиттерористической спецоперации.

Напомним, обмен пленными состоялся на Донбассе по формуле 73 на 233. Позже советник президента Юрий Бирюков сообщил, что между украинских пленных есть 14 военнослужащих, которые могли предать

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