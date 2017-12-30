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Лукашенко: Еще в молодости хорошо изучил так называемых украинских западенцев
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30.12.2017 00:33
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Украинцы – очень трудолюбивый народ, с которым "надо просто уметь
разговаривать", считает президент Беларуси Александр Лукашенко.
Вчера 23.57 | комментариев: Лукашенко: Из личного, я очень хочу,
чтобы в братской нам Украине закончилась война Фото:
president.gov.by "Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо
изучил и знаю еще с молодости – мне пришлось служить в
Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев
хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми
надо просто уметь разговаривать", – подчеркнул
Лукашенко.Президент Беларуси отметил важность скорейшего завершения
конфликта в Украине."Если честно, это из личного, я очень хочу,
чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали
жить по-людски. Для меня это самая важная проблема", –
признался Лукашенко.По его словам, белорусы и украинцы – "не просто
соседи, а родные, братья"."Мы переживаем за Украину. Это главное,
где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту
проблему", – добавил президент Белоруссии.В марте Лукашенко
говорил, что у него "блестящие отношения" с президентом РФ
Владимиром Путиным."Мы – родные братья, нам делить нечего", –
заявлял он.
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