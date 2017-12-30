Украинцы – очень трудолюбивый народ, с которым "надо просто уметь разговаривать", считает президент Беларуси Александр Лукашенко. Вчера 23.57 | комментариев: Лукашенко: Из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война Фото: president.gov.by "Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости – мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать", – подчеркнул Лукашенко.Президент Беларуси отметил важность скорейшего завершения конфликта в Украине."Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема", – признался Лукашенко.По его словам, белорусы и украинцы – "не просто соседи, а родные, братья"."Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему", – добавил президент Белоруссии.В марте Лукашенко говорил, что у него "блестящие отношения" с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы – родные братья, нам делить нечего", – заявлял он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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