|В Эквадоре столкнулись три пассажирских автобуса: есть погибшие и пострадавшие
|30.12.2017 00:35
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В Эквадоре столкнулись три пассажирских автобуса. В результате ДТП погибли по меньшей мере два человека, 28 пострадали, передает со ссылкой на РИА “Новости”.
“Три пассажирских автобуса столкнулись в Эквадоре, погибли не менее двух человек, 28 получили ранения”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Все раненые были доставлены в больницы.
Как сообщал в Аргентине перевернулся автобус: 5 человек погибли, еще 23 — пострадали.
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