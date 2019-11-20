Народный депутат от партии «Слуга народа» Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбывал наказание в тюрьме. Правоохранители рассказали детали дела нардепа агентству УНН .

14 сентября 1995 Иванисов задержали милиционеры Куйбышевского райотдела Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней), и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным путем) тогдашнего Уголовного кодекса.

С 22 сентября Иванисов три дня находился в СИЗО и был отпущен на свободу по решению суда. Но 25 октября милиция повторно задержала нынешнего нардепа.

21 марта 1996 Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. 2 года и 6 месяцев своего срока он отбывал в исправительно-трудовых колониях общего режима.

Указанные факты нардеп от «Слуги народа» отрицает и опубликовал в соцсетях копию справки об отсутствии судимости.

По словам главы фракции Давида Арахамия, если факт судимости подтвердится, вопрос обсудят на заседании фракции.

Напомним, избранный по 153 округу (Ровенская область) нардеп от «Слуги народа» Роман Иванисов скрыл от ЦИК, что в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

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