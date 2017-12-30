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Польша рекордно нарастила экспорт своих товаров в Украину
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30.12.2017 00:41
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Польша восполнила потери 2014–2015 годов в торговле с Украиной.
Тогда польский экспорт в Украину упал на 6,6% в 2014 году и на 9,8%
в 2015 году. Польша воспользовалась стабилизацией украинской
экономики Фото: mon.gov.ua Указанная цифра на 32% больше, чем в
прошлом году и больше рекордного показателя 2013 года, когда
польский экспорт в Украину составлял 13,3 млрд злотых.По данным
издания, Польша восполнила потери 2014–2015 годов в торговле с
Украиной. Тогда польский экспорт в Украину упал на 6,6% в 2014 году
и на 9,8% в 2015 году.Отмечается, что повышению экспорта
способствовала стабилизация украинского банковского сектора и курса
гривны, а также вступление в силу в 2016 году договора о
зоне свободной торговли Украины с ЕС.В сентябре президент Украины
Петр Порошенко заявлял, что в первом полугодии 2017 года доля
Европейского союза во внешней торговле Украины составила 40%,
тогда как в 2009 году – 25%, а в 2012 году – 30%.
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