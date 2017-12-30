Причиной масштабного пожара в одном из жилых домов в Нью-Йорке, в котором погибли 12 человек, стал маленький мальчик. Он играл с кухонной плитой, передает со ссылкой на Deutsche Welle.

“Причиной пожара в жилом доме в Нью-Йорке 28 декабря, который унес жизни 12-ти человек, стала игра ребенка с кухонной плитой”, — сообщает издание со ссылкой на предварительные данные следствия.

По данным представителя управления пожарной охраны города Дэниэла Нигро, трехлетний мальчик, которого оставили без присмотра на кухне в квартире на первом этаже дома, играл с конфорками кухонной плиты. Эта игра стала причиной трагедии.

Отмечено, что когда мальчик начал кричать, его мать увидела, что комната наполнена дымом и огнем и выбежала вместе с ним и младшим сыном на улицу, оставив дверь квартиры открытой. Пламя по лестнице поднялось на верхние этажи пятиэтажного дома, заблокировав выход.

Напомним, как сообщал в Нью-Йорке 12 человек погибли в результате пожара в жилом доме.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира