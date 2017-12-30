В половина МАФов, в которых продается фаст-фуд, работают с нарушениями,передает со ссылкой на .

Об этом сообщил начальник Главного управления Держспоживслужбы в Олег Рубан, передает пресс-служба ведомства.

"С нарушениями работает каждое второе заведение общественного питания в киосках, каждое пятое заведение общественного питания - кафе, рестораны, пищеблоки", - говорится в сообщении.

Больше только нарушений было выявлено в салатах (56%), фарше (23,5%), мясе птицы (18,6%), колбасах (14,1%), молочной продукции (13 4%), шашлычной продукции (11 2), баранине (9,6%), свинине (5,9%), овощах и фруктах (5%), воде (4,9%), пельменях (0, 33%), говядине (3,3 %).

В 8 декабря на Дарницком рынке коммунальщики демонтировали десять киосков.

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