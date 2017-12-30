Арестованный в Москве украинский журналист Роман Сущенко не испытывает проблем со здоровьем, рассказал его адвокат Марк Фейгин. Сущенко следил за обменом удерживаемыми лицами на Донбассе Фото: Mark Feygin / Twitter "Навещал своего подзащитного. Мы с ним знакомимся с материалами дела. Роман Владимирович сейчас изучает девятый том (из десяти, представленных следствием. – )", – отметил он.Фейгин собщил, что Сущенко не испытывает проблем со здоровьем. Также он следит за новостями, в последнее время особенно внимательно – за ходом обмена удерживаемыми лицами на Донбассе.Корреспондент "Укринформа" во Франции Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное дело по статье "шпионаж". По версии ФСБ, журналист собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.1 октября 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца. Украинцу часто продлевали меру пресечения. Последний раз – до 13 января 2018 года.В октябре 2017 года следствие по делу Сущенко завершилось. Фейгин рассчитывает, что основной суд начнется в январе 2018 года.27 декабря президент Петр Порошенко заявил, что планирует активизировать переговоры по освобождению арестованных либо осужденных в РФ украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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