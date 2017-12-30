Арестованный в Москве украинский журналист Роман Сущенко не
испытывает проблем со здоровьем, рассказал его адвокат Марк Фейгин.
Сущенко следил за обменом удерживаемыми лицами на Донбассе Фото:
Mark Feygin / Twitter "Навещал своего подзащитного. Мы с ним
знакомимся с материалами дела. Роман Владимирович сейчас изучает
девятый том (из десяти, представленных следствием. –
)", – отметил он.Фейгин собщил, что Сущенко не испытывает
проблем со здоровьем. Также он следит за новостями, в последнее
время особенно внимательно – за ходом обмена удерживаемыми
лицами на Донбассе.Корреспондент "Укринформа" во Франции
Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ
назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки.
Против украинского гражданина открыли уголовное дело по статье
"шпионаж". По версии ФСБ, журналист собирал информацию о вторжении
российских войск в Украину.1 октября 2016 года Лефортовский суд
Москвы арестовал Сущенко на два месяца. Украинцу часто
продлевали меру пресечения. Последний раз – до 13 января
2018 года.В октябре 2017 года следствие по делу Сущенко
завершилось. Фейгин рассчитывает, что основной суд начнется в
январе 2018 года.27 декабря президент Петр Порошенко заявил, что
планирует активизировать переговоры по освобождению арестованных
либо осужденных в РФ украинцев.
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