Компания Samsung готовит к выпуску три версии смартфона Galaxy S10. По предварительной информации, гаджет получит модификации с одной, двумя и тремя камерами. Об этом пишет со ссылкой на .

Также сообщается, что одна из версий смартфона получит плоский дисплей. Это будет базовая версия флагмана. В то же время две другие оснастят уже более привычными "изогнутыми" дисплеями.

Две версии получат 5,8-дюймовый экран, а самая топовая - экран с диагональю 6,2 дюйма. Именно она получит тройную камеру.

Неизвестно, будет ли оснащен флагман новой технологией 3D-распознавания лица. Однако по слухам, новинка получит звукоизлучающий экран со встроенным в него ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Ранее сообщалось, что были опубликованы новые .

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