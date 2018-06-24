Боевики военизированного движения ХАМАС слишком на этой неделе активны: они выпустили из сектора Газа приблизительно 45 ракет в сторону территорий еврейского государства. Эта информация принадлежит представителям Вооружённых силах Израиля. Представители израильских войск обратили внимание на тот момент, что перехватить удалось семь ракет. Для этого использовалась система Противоркатеной обороны (ПРО) «Железный купол».

В свою очередь израильские военные отметили, что и дальше будут защищать мирных жителей Израиля.

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