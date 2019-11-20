|От имени Украины с РФ ведет два неофициальные формата переговоров помощник Зеленского Ермак
|20.11.2019 12:52
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Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак отвечает за три международных направления и, в частности, ведет два неофициальных формата переговоров с Россией.
Об этом говорится в статье "
Первый - это "неофициальный канал" взаимодействия со США.
Переход переговоров на неофициальный уровень был инициативой Вашингтона, и это вполне совпадало с устремлениями самого Ермака. Именно он был главным связным Украины на переговорах с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и с неофициальным связным – послом США в ЕС Гордоном Сондлендом. Ермак также вел переговоры о том, что должен сделать Зеленский для назначения встречи в Белом доме и тому подобное.
Ермак, который имеет знакомства в московской элите, ведет в ОПУ переговоры с РФ; он присутствовал на телефонных разговорах Зеленского с Путиным.
Российский вице-премьер Дмитрий Козак находится под санкциями Евросоюза и США из-за своей прямой причастности к аннексии Крыма; он до сих пор является ответственным за вопросы Крыму в правительстве РФ. А еще Козак с недавних пор отвечает за Молдову (где пророссийские силы в конце концов взяли под контроль правительство) и во многом – за Украину.
В отличие от двух предыдущих треков, здесь помощник президента действует не самостоятельно, а в связке с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.
Напомним, Москва официально подтвердила свое присутствие на саммите "Нормандской четверки" 9 декабря. Это значит, что теперь встреча четырех лидеров - Украины, России, ФРГ и Франции - состоится.
Путь к ней был долгим - от возобновления Минского формата до обмена пленными, подписания формулы Штайнмайера и разведения войск. Занял этот процесс несколько месяцев.
Все эти шаги были условиями Москвы накануне встречи. Но главое условие долго висело в воздухе - это рамки политического урегулирования на Донбассе. Кремль требовал согласовать их накануне встречи, но Киев сопротивлялся до последнего.
При этом, однако, в Киеве не очень охотно говорят на эту тему и не торопятся признаваться о чем, по итогу, договорятся стороны.
В России подтверждают подписание такого документа. Правда, трактуют его несколько иначе.
Сегодня вечером полититтехнолог Алексей Чеснаков, который входит в окружение помощника Путина Владислава Суркова, сообщил, что итоговый текст заявления действительно согласован. Но он может быть и закрытым для прессы.
Кроме того, по словам Чеснакова, в коммюнике не будет выхода за пределы Минских соглашений. Поэтому Россию документ устраивает.
По его словам, "дальнейшие действия сторон будут определяться этим документом, который Россию полностью устраивает и который она не даст пересмотреть".