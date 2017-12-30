В основе процесса лежит клеточный механизм реакции неубранный белков

Об этом передает Naked Science .

В основе процесса лежит клеточный механизм реакции неубранный белков. Этот механизм защищает от накопления избыточного количества белков, не давая им разрастаться. Реакция неубранный белков служит страховкой в ​​тех случаях, когда по каким-то причинам нарушается процесс свертывания новых белков в эндоплазматическом ретикулуме - одном из органоидов клетки.

Неправильно свернута структура цепи приводит к появлению неактивных белков с отличными от нормальных свойствами. Чтобы "неправильные" соединение не накапливались, клетка запускает реакцию, которая замедляет формирование новых белков. Если клетка накапливает слишком много «неправильных» протеинов, она погибает. Раковые клетки смогли избегать гибели, используя связь между реакцией неубранный белков и циркадными (суточными) ритмами клеток.

Исследователи искусственно активировали механизм реакции неубранный белков в клетках остеосаркома. Выяснилось, что этот процесс изменяет уровень белка BMAL1 - одного из основных белков, контролирующих суточные ритмы.

Вместе с белком CLOCK он регулирует экспрессию множества генов, связанных с циркадным ритмом. Пока механизм реакции был активен, уровень BMAL1 оставался низким независимо от времени суток, и ритм начал сбиваться. В этих условиях раковые клетки выживали, а здоровые погибали. Когда ученые искусственно повысили выделения BMAL1 в клетках лимфомы Беркитта, рост опухоли замедлился.