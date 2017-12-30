22 декабря Соломенский райсуд Киева отменил обязательство для сына
главы МВД Александра Авакова носить электронный браслет. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке САП обжаловала
отмену судом обязательства ношения электронного браслета для сына
Авакова Фото: ЕРА Когда будет рассмотрена жалоба, пока
неизвестно.31 октября Национальное антикоррупционное бюро
Украины провело обыски по месту проживания
фигурантов уголовного производства о злоупотреблениях при
закупке Министерством внутренних дел рюкзаков для Нацгвардии.После
обысков НАБУ задержало сына Авакова, экс-замглавы МВД
Сергея Чеботаря, а также представителя фирмы, которая
выиграла тендер по поставкам рюкзаков, Владимира Литвина. Им
вменяют растрату на сумму 14 млн грн в 2015 году.1
ноября Соломенский районный суд Киева назначил Александру
Авакову меру пресечения в виде личного обязательства.
Подозреваемого обязали сдать заграничные паспорта и носить
электронный браслет. Такую же меру пресечения суд избрал
Чеботарю и Литвину.8 ноября суд арестовал имущество
Александра Авакова, однако 19 декабря Апелляционный суд
Киева снял арест с имущества сына министра внутренних
дел.22 декабря Соломенский райсуд отменил обязательство для
Александра Авакова носить электронный браслет.
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