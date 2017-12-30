|МОК одобрил нейтральную форму для российских спортсменов на Олимпиаду
|30.12.2017 01:13
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Из формы забрали российский триколор, герб и логотип Олимпийского комитета РоссииМеждународный олимпийский комитет одобрил дизайн нейтральной формы российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года.
Фото: vidomosti-ua.com
Об этом сообщила основательница компании-производителя формы, передает "Медуза".
По ее словам, из формы забрали российский триколор, герб и логотип Олимпийского комитета России.
Вместо них только будет эмблема OAR - Olympic Athlete from Russia (олимпийский спортсмен из России).
Сама форма будет иметь три основных цвета- серый, белый и красный.
Напомним, что российский сборную отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 в Южной Корее.
Также МОК направил национальным федерациям по зимним видам спорта России документ, в котором регламентированы требования по экипировка для российских спортсменов.
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