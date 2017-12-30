МОК одобрил нейтральную форму для российских спортсменов на Олимпиаду Из формы забрали российский триколор, герб и логотип Олимпийского комитета России Международный олимпийский комитет одобрил дизайн нейтральной формы российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года. Фото: vidomosti-ua.com Об этом сообщила основательница компании-производителя формы, передает " Медуза ". По ее словам, из формы забрали российский триколор, герб и логотип Олимпийского комитета России. Вместо них только будет эмблема OAR - Olympic Athlete from Russia (олимпийский спортсмен из России). Сама форма будет иметь три основных цвета- серый, белый и красный. Напомним, что рос сийский сборную отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 в Южной Корее. Также МОК направил национальным федерациям по зимним видам спорта России документ, в котором регламентированы требования по экипировка для российских спортсменов . Десять украинских спортсменов лишили олимпийских медалей из-за допинга

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