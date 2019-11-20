Это подтвердил во время слушаний во вторник в Палате представителей США представитель Совета национальной безопасности Белого дома подполковник Александр Виндман, передает собственный корреспондент Укринформа.

В то же время на вопрос юриста Разведывательного комитета Палаты Дэниэла Голдмана, имеет ли подполковник Виндман некие "достоверные доказательства" того, что Украина вмешивалась в президентские выборы, представитель Совета нацбезопасности четко ответил: "Нет".

В то же время, когда представитель Комитета спросил его, не знает ли Виндман, что Путин распространял версию о том, что именно Украина, а не Россия делала это, он заметил: "Мне хорошо известен этот факт".

Он также уточнил, что "все разведывательное общество США пришло к консенсусу, что именно россияне вмешивались в американские выборы в 2016 году".

Как сообщалось, президент США Трамп и его личный адвокат Рудольф Джулиани часто выражали позицию, что Украина, а не Россия вмешивалась в выборы президента, на которых победил Трамп. Белый дом выразил украинской стороне пожелание, чтобы она между прочего, расследовала попытки вмешательства со своей стороны в выборы в Соединенных Штатах.

9 ноября в Палате представителей началась вторая неделя публичных слушаний по делу импичмента президента Трампа из-за его возможного давления на Украину и попытки втянуть ее в процесс президентских выборов в США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира