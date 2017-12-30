(СБУ) не обнародует список тех, кого Украина передала на неподконтрольные территории, передает со ссылкой на .

Объясняют это тем, что это персональные данные людей.

В плену на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 103 человека.

Напомним, 27 декабря с тюрем боевиков были освобождены 73 украинца, которые незаконно содержались в ОРДЛО.

Самолеты с освобожденными заложниками приземлились в "Борисполе" после полуночи 28 декабря. Их встречали с цветами, плакатами и флагами Украины.

Часть освобожденных украинских заложников в ходе обмена пленными подозревают в дезертирстве. Они являются фигурантами уголовных дел.

Советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что этих освобожденных заложников планировалось доставить в отдельно, однако из-за погодных условий аэропорт Жуляны не принимал самолеты.

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