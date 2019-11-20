В это просто невозможно поверить. Даже Станиславскому). Раз за разом на одни и те же скандальные грабли. Просто проходной двор для отдельно одарённых и разговорчивых людей.
Любой может позвонить и собрать килограммы конфиденциальной информации - секреты, сливы, личные конфликты, унизительные просьбы, наушничество)...
Депутаты, министры, прокурорские, директор Труба, зам Криклия и даже всесильный (ещё вчера) помощник президента Ермак. Все на виду.
Разговоры и встречи.
Ну вот как в трезвом уме и уже зная, что кругом провокации, можно постоянно наступать на одну и и туже кучу безусловного, простите, дерьма?...
Либо-либо...
... Либо у ребят реально закаливающее тщеславие и им безразлично общественное мнение.
Они хотят стать «героями» и получить профиты случайным образом. И им очень льстит, что их замечают, гладят по шёрстке и предлагают шакалить в пользу первых лиц).
Такие сейчас карьеристы...
... Либо это все-таки некая постановка. Хитрая, грамотная, многоуровневая. Которая должна размазать реальные косяки, провалы, скандалы, внутренние конфликты.
Довести все это до абсурда. Вызвать максимальное недоверие... Проблема в том, что между современных «сильных мира сего» некому организовать подобную постановку. Ни организационно, ни интеллектуально..
... Либо мы действительно столкнулись просто с немыслимым уровнем... безграмотности и пофигизма... Когда ты - высокопоставленное лицо - откровенно и просительно болтаешь по открытым каналам с незнакомцами и всерьёз просишь у них любые пряники...
... Сейчас все «пишут» всех. По разным причинам.
Чтобы поржать, унизить, разоблачить, «убить» влияние. Это просто технически. И карайте важно, потому что проходит самая большая внутренняя драка за влияние, ресурсы и возможности. Ну конечно же, что нужно крайне щепетильно относится к разговорам, которые ты ведёшь по телефону или в Messenger.
Если не уверен в идентификации собеседника), по крайней мере отвечай односложно - да-нет.
Есть серьезная тема? Настаивай на личной встрече. В принципе, ещё после первых сливов нужно было бы провести ликбез по этому поводу.
Но нет). Хотя это ведь и есть новая реальность и новые правила игры. Когда нет гарантий.
Когда везде джокеры и пранкеры. Когда везде жёсткие конкуренты...
... Профессиональных служб безопасности ни у кого нет. Навыка работы во враждебном окружении тоже). Понимание всей опасности подобных «сливов» отсутствует напрочь.
А вот групп, способных организовать самые изысканные провокации, наоборот валом. И? По кругу...
Следовательно, либо никто ничего не контролирует и в Киеве образовался «проходной двор».
Либо беспорядок - наше всё и на его счёт можно будет писать все провалы...
Впрочем, бог с ними - со стебом, сексом и криворожской полицией.
Но ведь в этом общем информационном бедламе явно кто-то может собирать и анализировать крайне конфиденциальную и секретную информации.
А пранкеры просто все это маскируют.
Вопрос: кто и зачем её собирает?)...