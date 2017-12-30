Волкер готов снова встретиться с помощником российского президента

Об этом представитель Госдепа сообщил в интервью Эху Москвы .

"Она еще не назначена, я надеюсь, что она состоится в январе. Мы сейчас пытаемся найти дату, которая подойдет нам обоим", - отметил Волкер.

Напомним, в украинском МИД считают, что формат переговоров, который велся между Куртом Волкером и Владиславом Сурковым, был одним из самых эффективных в этом году.

Идея Вашингтона, по словам Волкера, заключается в формировании "настоящей миротворческой миссии ООН", которая будет свободу передвижения по всему Донбассу и доступ к российско-украинской границы. Кроме того, в миссии не должно российского персонала.

Он уточнил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон 4 ноября обсуждал эту идею с президентом Украины Петром Порошенко. Волкер, в свою очередь, предложил Москве план Вашингтона по этому вопросу на своей встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым 13 ноября.

Посольство США в России сообщило , что на них произошло всестороннее обсуждение текущего состояния дел в дипломатической сфере относительно усилия для прекращения боевых действий на Донбассе.

Агентство ТАСС , со своей стороны, со ссылкой на Суркова сообщает, что на переговорах поднимался вопрос миротворческой миссии для Донбасса.