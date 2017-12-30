|Волкер планирует в январе встретиться с Сурковым
|30.12.2017 01:21
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Волкер готов снова встретиться с помощником российского президентаСпецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым в январе следующего года.
Фото: novynarnia.com
Об этом представитель Госдепа сообщил в интервью Эху Москвы .
"Она еще не назначена, я надеюсь, что она состоится в январе. Мы сейчас пытаемся найти дату, которая подойдет нам обоим", - отметил Волкер.
Напомним, в украинском МИД считают, что формат переговоров, который велся между Куртом Волкером и Владиславом Сурковым, был одним из самых эффективных в этом году.
Идея Вашингтона, по словам Волкера, заключается в формировании "настоящей миротворческой миссии ООН", которая будет свободу передвижения по всему Донбассу и доступ к российско-украинской границы. Кроме того, в миссии не должно российского персонала.
Он уточнил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон 4 ноября обсуждал эту идею с президентом Украины Петром Порошенко. Волкер, в свою очередь, предложил Москве план Вашингтона по этому вопросу на своей встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым 13 ноября.
Посольство США в России сообщило, что на них произошло всестороннее обсуждение текущего состояния дел в дипломатической сфере относительно усилия для прекращения боевых действий на Донбассе.
Агентство ТАСС, со своей стороны, со ссылкой на Суркова сообщает, что на переговорах поднимался вопрос миротворческой миссии для Донбасса.
"Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - 29 абзацев. Три из них наша делегация признала приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три - не равен нулю. Лучше, чем ноль", - сказал помощник президента России.