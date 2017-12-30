|Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты РФ
|30.12.2017 01:28
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руководитель ЛДПР участвовал в президентских выборах пять разЦентральная избирательная комиссия Российской Федерации официально зарегистрировала Владимира Жириновского кандидатом в президенты России.
Фото: lenta-ua.net
Об этом сообщает РИА Новости.
"Зарегистрировать кандидата на пост президента РФ Владимира Вольфовича Жириновского, 1946 года рождения, выдвинутого политической партией "Либерально-демократическая партия России", - говорится в постановлении ЦИК.
Жириновский участвовал в президентских выборах пять раз: в 1991 году (набрал 7,81%), в 1996-м (5,78%), в 2000 (2,7%), в 2008-м (9 35%) и в 2012-м (6,22%).
Напомним, 26 декабря ЦИК РФ разрешил Собчак начать избирательную кампанию. В тот же день Путина выдвинули в президенты в его отсутствие.
25 декабря ЦИК России принял решение не допустить оппозиционера Алексея Навального к регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года.
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