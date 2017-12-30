руководитель ЛДПР участвовал в президентских выборах пять раз

Об этом сообщает РИА Новости .

"Зарегистрировать кандидата на пост президента РФ Владимира Вольфовича Жириновского, 1946 года рождения, выдвинутого политической партией "Либерально-демократическая партия России", - говорится в постановлении ЦИК.

Жириновский участвовал в президентских выборах пять раз: в 1991 году (набрал 7,81%), в 1996-м (5,78%), в 2000 (2,7%), в 2008-м (9 35%) и в 2012-м (6,22%).

Напомним, 26 декабря ЦИК РФ разрешил Собчак начать избирательную кампанию. В тот же день Путина выдвинули в президенты в его отсутствие .