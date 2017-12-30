Погода, Новости, загрузка...
Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты РФ
30.12.2017 01:28
Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты РФ
руководитель ЛДПР участвовал в президентских выборах пять раз
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально зарегистрировала Владимира Жириновского кандидатом в президенты России.
Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты РФ Фото: lenta-ua.net

Об этом сообщает РИА Новости.

"Зарегистрировать кандидата на пост президента РФ Владимира Вольфовича Жириновского, 1946 года рождения, выдвинутого политической партией "Либерально-демократическая партия России", - говорится в постановлении ЦИК.

Жириновский участвовал в президентских выборах пять раз: в 1991 году (набрал 7,81%), в 1996-м (5,78%), в 2000 (2,7%), в 2008-м (9 35%) и в 2012-м (6,22%).

Напомним, 26 декабря ЦИК РФ разрешил Собчак начать избирательную кампанию. В тот же день Путина выдвинули в президенты в его отсутствие.

25 декабря ЦИК России принял решение не допустить оппозиционера Алексея Навального к регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года.

  • Путина официально выдвинули в президенты России
  • ЦИК России позволила Собчак начать предвыборную кампанию
  • ЕС осудил недопуск Навального к баллотированию на выборах президента России

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить