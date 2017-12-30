Ломаченко доволен 2017 годом в своей карьере

По мнению украинского бойца, какая-то часть людей, мнение которых он спрашивал в Twitter, повлияет на выбор его следующего соперника, поскольку об этом может услышать его промоутер, сообщает UA Спорт в Facebook.

"Сам я хочу поединка с Майки Гарсией", - добавил Ломаченко.

Подбивая итоги 2017 года, украинский боксер считает, что тот прошел неплохо, ведь во всех трех боях он одержал победы. Кроме того, обошлось без травм.

"В новом году, в первую очередь, желаю здоровья и мирного неба над головой. Чтобы у нас скорее это все, что происходит, закончилось", - отметил Ломаченко.

Недавно боксер создал в своем Twitter опрос для фанатов с вопросом о своем следующем противника. Спортсмен выделил четыре основные кандидатуры - чемпиона WBC во втором полулегком весе Мигеля Берчельта (32-1, 28 КО), протеже Флойда Мейвезера Джервонту Дэвиса (19-0, 18 КО), чемпиона WBC в легком весе Майки Гарсия (37-0, 30 КО) и чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса (43-3, 27 КО). С 46 процентами пока лидирует Майки Гарсия.