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В ВМС Украины заявили, что возвращенные РФ корабли угроблены
20.11.2019 13:58
В ВМС утверждают, что возвращенные РФ корабли "угробили" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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