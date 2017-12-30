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Летальное оружие не будет иметь влияния, пока никто не захочет вторгнуться в Украину – глава Пентагона
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30.12.2017 01:43
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По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, военная роль США в
Украине не будет меняться. Мэттис рассказал, как летальное оружие
повлияет на ситуацию в Украине Фото: ЕРА "Пока никто не захочет
вторгнуться в Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет
значительным. Это оборонительное оружие", – сказал
Мэттис.Также он отметил, что военная роль США в Украине не будет
меняться."Сейчас я не думаю, что военная роль США в Украине будет
эволюционировать. Сейчас там находятся наши военные тренеры,
которые помогают подготовить армию Украины в соответствии со
стандартами НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться,
что Вооруженные силы Украины служат интересам народа
Украины", – подчеркнул глава Пентагона.22 декабря телеканал
ABC News со ссылкой на источники в Госдепе проинформировал, что
президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана
продажи противотанковых ракет Украине, в том числе систем
Javelin.23 декабря в Госдепе сообщили, что предоставят Украине
"усиленные оборонительные возможности". В заявлении американской
администрации отмечается, что Украина "является суверенной страной
и имеет право защищаться".В этот же день президент Петр
Порошенко подтвердил, что Украина получит летальное
оборонительное оружие из США.
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