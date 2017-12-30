По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, военная роль США в Украине не будет меняться. Мэттис рассказал, как летальное оружие повлияет на ситуацию в Украине Фото: ЕРА "Пока никто не захочет вторгнуться в Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это оборонительное оружие", – сказал Мэттис.Также он отметил, что военная роль США в Украине не будет меняться."Сейчас я не думаю, что военная роль США в Украине будет эволюционировать. Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины в соответствии со стандартами НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что Вооруженные силы Украины служат интересам народа Украины", – подчеркнул глава Пентагона.22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе проинформировал, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине, в том числе систем Javelin.23 декабря в Госдепе сообщили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". В заявлении американской администрации отмечается, что Украина "является суверенной страной и имеет право защищаться".В этот же день президент Петр Порошенко подтвердил, что Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что украине сша будет летальное Теги: политика