Тактичні навчання на «Широкому лані»
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20.11.2019
Україна
Генеральний штаб ЗСУ
185
Метки: учения, Широкий Лан, ЗСУ.
Тактичні навчання на «Широкому лані»
На полігоні 235-го Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів "Широкий лан" розпочалися двосторонні батальйонні тактичні навчання. У навчаннях бере участь 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка Оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗС України. Під час навчань буде визначено рівень тактичної підготовки окремих батальйонів, що входять до складу бригади, відпрацьовано дії батальйонів спільно з приданими артилерійськими підрозділами. Але, крім звичних завдань, цього разу головна мета — перевірка готовності командного складу всіх рівнів до ухвалення конкретних рішень у складних непередбачуваних ситуаціях сучасного бою. Такий формат навчань дає змогу в штучно створених умовах приймати рішення та аналізувати їхню ефективність, спираючись на наявний технічний і людський ресурс підрозділу. У перший день навчань командири уточнювали завдання своїх і доданих підрозділів, визначали основні етапи дій у наступі, обороні, контрнаступі. Керівники навчань особливу увагу приділили питанню взаємодії між підрозділами, а також виконанню завдань по ввідних.