У действующего президента Турции Реджепа Эрдогана и его партии было значительное преимущество на выбоах в стране 24 июня, говорится в предварительном отчете ОБСЕ. Выборы в Турции прошли 24 июня Фото: EPA "На досрочных выборах президента и парламента 24 июня у избирателей был настоящий выбор, несмотря на недостаточные условия для равной борьбы участников... У действующего президента и его партии было значительное преимущество, также отраженное в повышенном освещении связанными с правительством государственными и частными СМИ", – говорится в отчете.Координатор ОБСЕ Игнасио Санчес Амор отметил, что ограничения, которые видели наблюдатели, могли повлиять на результат выборов."Я надеюсь, что Турция как можно скорее устранит эти ограничения", – заявил он.В то же время, наблюдатели отметили высокую явку на выборах.24 июня прошло голосование на президентских выборах и выборах в парламент 27-го созыва Турции. Глава Высшей избирательной комиссии страны Сади Гювен заявил, что Эрдоган снова избран президентом. По результатам подсчета 99,9% бюллетеней, он получил 52,59% голосов. На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,56% голосов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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