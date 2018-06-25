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В ОБСЕ заявили о неравных условиях для кандидатов на выборах в Турции
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25.06.2018 23:27
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У действующего президента Турции Реджепа Эрдогана и его партии было
значительное преимущество на выбоах в стране 24 июня, говорится в
предварительном отчете ОБСЕ. Выборы в Турции прошли 24 июня Фото:
EPA "На досрочных выборах президента и парламента 24 июня у
избирателей был настоящий выбор, несмотря на недостаточные условия
для равной борьбы участников... У действующего президента и его
партии было значительное преимущество, также отраженное в
повышенном освещении связанными с правительством государственными и
частными СМИ", – говорится в отчете.Координатор ОБСЕ Игнасио
Санчес Амор отметил, что ограничения, которые видели наблюдатели,
могли повлиять на результат выборов."Я надеюсь, что Турция как
можно скорее устранит эти ограничения", – заявил он.В то же
время, наблюдатели отметили высокую явку на выборах.24
июня прошло голосование на президентских выборах и
выборах в парламент 27-го созыва Турции. Глава Высшей
избирательной комиссии страны Сади Гювен заявил, что Эрдоган
снова избран президентом. По результатам подсчета 99,9%
бюллетеней, он получил 52,59% голосов. На парламентских выборах
победила правящая Партия справедливости и развития, которая
набрала 42,56% голосов.
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