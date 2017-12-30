Владимир рассказал, что договор на матч-реванш был у него на столе

Кличко рассказал, что договор на поединок был уже на его столе, но в последний момент он принял решение о завершении карьеры.

"Контракт на матч-реванш был на столе. Этот бой принес бы миллионы. Но деньги никогда не мотивировали меня. Деньги всегда является результатом того, что вы делаете, и они не должны быть единственным ответом на вопрос: зачем вы занимаетесь своим делом. Я всегда должен чувствовать, правильно это или неправильно. Потом я думаю о том, как это: не достичь конкретной цели. это больно? действительно ли это настоящая боль? Отказ от боя не повредила мне никак. Когда я это понял, решение было принято. Двигаться к цели, не будучи одержим ею, не является правильным решением ям" , - сказал Кличко, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung .

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