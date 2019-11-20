Из-за скандала относительно разговора между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским отношения между странами действительно заморожены, а украинские дипломаты являются токсичными в Вашингтоне.

Об этом в интервью «

«Сейчас у нас заморожена деятельность украинско-американской стратегической комиссии, она не работает. У нас нет полноценного посла США в Украине, нет полноценного посла Украины в США. Уволен спец-представитель США в Украине Курт Уолкер, который сыграл важную роль в том, чтобы давать отпор российской агрессии и усилить способность Украины противостоять России. Сейчас у нас нет парламентской составляющей дипломатии. Практически все заморожено», – сообщил Елисеев.

По его словам, в конце каденции пятого президента было видение, как расширить получение военной помощи, в том числе, летального оборонительного оружия, а сейчас его уже нет.

«Я чувствую, что после событий последних месяцев украинские дипломаты являются токсичными в Вашингтоне», – подчеркнул Елисеев.

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