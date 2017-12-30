Совместные военные маневры США и Южная Корея могут приостановить только в связи с "дипломатическим решением или чем-то подобным", отметил американский министр обороны Джеймс Мэттис. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9-го по 25 февраля 2018 года Фото: olympic.org "Я не рассматриваю вопрос о приостановке учений. Этот вопрос должен рассматриваться обеими странами. Я поставлю их на паузу в связи с дипломатическим решением или чем-то подобным. Но пока я ничего такого не ожидаю", – сказал он.С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. После очередных испытаний 29 ноября 2017 года руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна завершила создание ядерных сил.19 декабря президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин допустил возможность переноса совместных военных учений с США на время зимних Олимпийских игр. В тот же день госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что не знает о таких планах.Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9-го по 25 февраля 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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