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ФСБ пытается вербовать 90% украинских работников в России, - СБУ
30.12.2017 01:50
ФСБ пытается вербовать 90% украинских работников в России, - СБУ
Глава украинской спецслужбы рассказал о проверке в СБУ на возможное привлечение Российской Федерацией всех бывших пленных
Служба безопасности Украины считает, что спецслужбы РФ пытаются вербовать 90% украинских работников.
ФСБ пытается вербовать 90% украинских работников в России, - СБУ Фото:ukrinform.ua

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава СБУ Василий Грицак.

"Вербовочные подходы, и я здесь не открою тайну, осуществляются, как мы считаем, в 90% случаев во время пребывания на заработках в Российской Федерации. Говорят о нескольких миллионах украинцев, находящихся в РФ, и я убежден, что далеко не всех агентов вражеских спецслужб из числа граждан Украины мы сегодня раскрыли", - сказал он.

По словам Грицака, СБУ прекрасно понимает: в отношении военнослужащих ВСУ, и всех граждан Украины, которые находятся или находились в плену, со стороны РФ осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводятся вербовки.

Глава украинской спецслужбы рассказал о проверке в СБУ на возможное привлечение Российской Федерацией всех бывших пленных.

"Конечно, мы будем их опрашивать об обстоятельствах пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательное опрос, и мы обязательно его проведем. Есть случаи, например, когда наш воин, будучи раненым, без сознания, попал в плен, и здесь не возникает никаких вопросов. Если же обстоятельства попадания в плен не до конца выяснены, или же есть свидетельства других военнослужащих об определенных проблемные вопросы, то контрразведывательное опрос будет проводиться", - отметил Грицак.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лицУкраинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

В то же время председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.

  • У боевиков остаются заложниками 103 человека, - Грицак
  • Украинская сторона передала ОРДЛО 237 задержанных, - Медведчук
  • Обмен пленными завершился: украинская сторона получила 74 заложника

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