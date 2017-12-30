Глава украинской спецслужбы рассказал о проверке в СБУ на возможное привлечение Российской Федерацией всех бывших пленных

Об этом в интервью " Интерфакс-Украина " заявил глава СБУ Василий Грицак.

"Вербовочные подходы, и я здесь не открою тайну, осуществляются, как мы считаем, в 90% случаев во время пребывания на заработках в Российской Федерации. Говорят о нескольких миллионах украинцев, находящихся в РФ, и я убежден, что далеко не всех агентов вражеских спецслужб из числа граждан Украины мы сегодня раскрыли", - сказал он.

По словам Грицака, СБУ прекрасно понимает: в отношении военнослужащих ВСУ, и всех граждан Украины, которые находятся или находились в плену, со стороны РФ осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводятся вербовки.

Глава украинской спецслужбы рассказал о проверке в СБУ на возможное привлечение Российской Федерацией всех бывших пленных .

"Конечно, мы будем их опрашивать об обстоятельствах пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательное опрос, и мы обязательно его проведем. Есть случаи, например, когда наш воин, будучи раненым, без сознания, попал в плен, и здесь не возникает никаких вопросов. Если же обстоятельства попадания в плен не до конца выяснены, или же есть свидетельства других военнослужащих об определенных проблемные вопросы, то контрразведывательное опрос будет проводиться", - отметил Грицак.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц . Украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.