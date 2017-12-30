Валентина Мельник, мать переводчицы Софии Мельник, чье тело нашли в Италии 24 декабря, сказала, что сдала образцы для проведения ДНК-экспертизы и ждет ее результатов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Итальянская полиция нашла тело украинки 24 декабря Фото: EPA (архив) "Я жду анализов ДНК. Я не верю, что это моя дочь", – сказала женщина.Мельник сообщила, что узнала о случившемся 21 декабря. Тогда она сдала в Италии образцы ДНК для проверки. Мать женщины рассказала, что София жила в Италии с 2001 года. 24 декабря в горах близ итальянского Тревизо нашли тело Софии Мельник, которая считалась пропавшей с 15 ноября. 26 ноября покончил с собой ее муж, что, по данным издания La Tribuna Di Treviso, сразу сделало его подозреваемым в деле об исчезновении женщины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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