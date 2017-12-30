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Мать украинской переводчицы, тело которой нашли в Италии, не верит в смерть дочери и ждет результатов ДНК-экспертизы
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30.12.2017 01:58
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Валентина Мельник, мать переводчицы Софии Мельник, чье тело нашли в
Италии 24 декабря, сказала, что сдала образцы для проведения
ДНК-экспертизы и ждет ее результатов. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Итальянская полиция нашла тело украинки 24
декабря Фото: EPA (архив) "Я жду анализов ДНК. Я не верю, что это
моя дочь", – сказала женщина.Мельник сообщила, что узнала о
случившемся 21 декабря. Тогда она сдала в Италии образцы ДНК для
проверки. Мать женщины рассказала, что София жила в Италии с
2001 года. 24 декабря в горах близ итальянского Тревизо нашли
тело Софии Мельник, которая считалась пропавшей с 15
ноября. 26 ноября покончил с собой ее муж, что, по данным
издания La Tribuna Di Treviso, сразу сделало его
подозреваемым в деле об исчезновении женщины.
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