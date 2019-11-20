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20.11.2019
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Метки: Германия, миграция, беженцы, Европа, заробитчане, демография.
20 ноября
Німеччина - найпопулярніша країна для еміграції в Європі. З 2020 року знайти тут роботу має стати легше. Набуде чинності закон, який відкриє ринок праці для іноземців не з ЄС, зокрема тих, хто володіє робітничими професіями. Не обійтися без знань німецької. Але необов'язково знати мову ідеально. Головне - впевнено спілкуватися в робочій сфері. Хто емігрує до Німеччини, скільки серед мігрантів українців і чи всім вдається знайти роботу? DW зібрала головні факти.