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Неудачная попытка: парень уронил кольцо в океан, делая предложение
20.11.2019 14:54
Парень потерял кольцо в океане, делая девушке предложение
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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