Тернбулл пообещал впредь одевать жилет и соблюдать правила безопасности

После того, как австралийская газета опубликовала фото, премьер-министр попросил прощения. Тернбулл заявил, что правила безопасности на море имеют "достаточно условный характер", но он "усвоил урок", сообщает The Telegraph .

В своем извинении Тернбулл объяснил, что он плыл на короткой дистанции.

"Правила часто кажутся какой-то условностью, но они созданы, чтобы мы были в безопасности. Итак, мой урок: я всегда буду следить за тем, чтобы постоянно носить спасательный жилет на своей лодке, независимо от того, насколько близко я нахожусь к берегу" , - пообещал политик.