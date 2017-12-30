|Премьера Австралии оштрафовали за фото в лодке без спасательного жилета
|30.12.2017 01:58
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Тернбулл пообещал впредь одевать жилет и соблюдать правила безопасностиПремьер-министра Австралии Малкольм Тернбулл оштрафовали на 250 долларов после того, как в сети появилась фотография, где он находится в лодке без спасательного жилета.
Малкольм Тернбулл. Фото: Reuters
После того, как австралийская газета опубликовала фото, премьер-министр попросил прощения. Тернбулл заявил, что правила безопасности на море имеют "достаточно условный характер", но он "усвоил урок", сообщает The Telegraph.
В своем извинении Тернбулл объяснил, что он плыл на короткой дистанции.
"Правила часто кажутся какой-то условностью, но они созданы, чтобы мы были в безопасности. Итак, мой урок: я всегда буду следить за тем, чтобы постоянно носить спасательный жилет на своей лодке, независимо от того, насколько близко я нахожусь к берегу", - пообещал политик.
Напомним, что высший суд Австралии признал, что назначение на должность вице-премьера Барнаби Джойса и 4 других политиков было неправомерным из-за наличия в них двойного гражданства.
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