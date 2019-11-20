18-24 ноября - Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. Украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке делится информацией об антибиотиках, которую нужно знать всем.

В этот раз педиатр рассказал, в какие мифы пора перестать верить. ​

Антибиотики действуют на вирусы.

При вирусных инфекциях антибиотики не действуют, не помогают и не улучшают ничего, кроме материального благополучия производителей и продавцов антибактериальных средств.

Антибиотики “садят“ иммунитет.

Ни одно из современных антибактериальных средств не обладает угнетающим действием на иммунную систему. Не нужно путать причину и следствие! В угнетении иммунитета виновата болезнь, которая и послужила поводом для назначения антибиотикотерапии.

Антибиотики обладают профилактическим эффектом при вирусных инфекциях.

Антибиотикотерапия не способна уменьшить вероятность бактериальных осложнений. Осложнения все равно возникают, но связаны они с бактериями, которые уцелели после напрасно назначенного антибиотика. Следовательно, нужен уже другой препарат, и этот “другой“, как правило, заметно дороже первоначального - напрасного.

Антибиотики бывают сильными и слабыми.

Часто силу антибиотика увязывают с его способностью опустошать карманы и кошельки. Людям очень хочется верить в тот факт, что если антибиотик “А“ в сто раз дороже, чем антибиотик “Б“, то он в сто раз эффективнее. Но это не так. Все очень дорогие препараты используются лишь в очень серьезных и, к счастью, не очень частых ситуациях, когда конкретная болезнь вызвана микробом, устойчивым к действию большинства препаратов, когда имеет место выраженное снижение иммунитета, когда состояние настолько тяжелое, что требуется очень быстрая и очень эффективная помощь.

Вместе с антибиотиками нужно принимать антигрибковые препараты.

Кандидоз - как специфический побочный эффект при антибиотикотерапии - вполне возможен, и его развитие действительно подлежит лечению с использованием антигрибковых средств. Но никаких доказательств того, что антигрибковые препараты оказывают профилактическое действие и уменьшают вероятность кандидоза, не существует. Для “профилактики“ чаще только применяют (назначают) такие препараты, как нистатин и флуконазол.

В результате пациент съедает ненужное лекарство; необоснованно тратятся деньги; кандидоз (вызванный устойчивыми к данному лекарству грибками) все равно возникает, следовательно надо назначать (приобретать) другое средство - сильнее, активнее и дороже. При приеме антибиотика надо принимать лекарство “для кишечника“.

Угнетение кишечной флоры, выраженное настолько, что это требует лечения, - явление довольно редкое. Встречается оно при длительном применении антибиотиков широкого спектра действия, особенно тогда, когда прием антибиотика сопровождается экспериментами с питанием - насильственным кормлением, злоупотреблением жирной пищей.

Тем не менее диета в сочетании с прекращением антибиотикотерапии - вполне достаточное лечение, поскольку кишечная флора восстанавливается довольно быстро. Так, большинство капсул с “волшебными бактериями“ - это лекарства с недоказанной эффективностью.

Противоаллергические средства обязательны при антибиотикотерапии.

Относительно этого заблуждения Комаровский привел пример-пояснение: У мальчика Пети аллергия на ампициллин. Но мы этого пока еще не знаем. Ребенок съел таблетку ампициллина, и через час появилась зудящая сыпь, прием антибиотика отменили.

Второй вариант развития событий. Вместе с ампициллином мальчику дали противоаллергический препарат супрастин. Сыпь появилась не сразу, а после третьей таблетки ампициллина. Таким образом вместо одной таблетки противопоказанного для него ампициллина Петя получил три таблетки. Лучше это или хуже - вопрос риторический. Резюме: аллергия, связанная с приемом антибиотиков, действительно не редкость.

Отсюда важное правило - препарат, забиячливый аллергическую реакцию, должен быть незамедлительно отменен и заменен препаратом другой группы.

Если после приема антибиотика стало хуже - его следует незамедлительно отменить и заменить.

Под действием антибиотиков бактерии могут разрушаться, и это сопровождается выбросом в кровь так называемым эндотоксинов. На выброс эндотоксинов организм реагирует ознобом, повышением температуры тела - все это в первые сутки лечения проявляется как реальное ухудшение состояния. Такое развитие событий получило название “эндотоксическая реакция“, и врачей умышленно учат тому, как отличить эндотоксические реакции от неэффективности препарата.

Если после проглоченной таблетки или инъекции антибиотика повысилась температура и начался озноб, то это вовсе не означает, что данный препарат не подходит и надо убегать в аптеку за другим. Это означает, что надо посоветоваться с доктором.

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