|
Российский специалист по криптовалютам вышел на волю, отдав похитителям более $1 млн в биткоинах
|
30.12.2017 02:06
|
С похитителями, которые схватили его в Киеве 26 декабря, российский
специалист по блокчейну и криптовалютам Павел Лернер расплатился
биткоинами. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вчера 23.38 | комментариев: Лернера похищали в Киеве Фото: Павел
Лернер / Facebook Выкуп Лернер заплатил биткоинами.По словам
нардепа, похищенному "очень повезло, что он остался жив".У
похитителей российский специалист находился в течение полутора
дней. Геращенко назвал состояние освобожденного шоком.40-летний
гражданин России Лернер, который имеет вид на жительство в Польше и
ведет в Украине ряд стартапов, перестал выходить на связь в
середине дня 26 декабря. Поздно вечером его знакомые обратились с
заявлением о похищении в Оболонское райуправление полиции
Киева.Заявительница по этому делу рассказала, что неизвестные лица
в темной одежде и балаклавах силой затащили Лернера в автомобиль
марки Mercedes-Benz Vito (госномер АА 2063 МТ) и увезли в
неизвестном направлении. Похищение произошло близко от его места
работы – офисного центра на улице Степана Бандеры.Сегодня
источник издания "Страна" в Национальной полиции Украины
проинформировал, что Лернера освободили сами похитители, выбросив
на трассе. В похищении мужчины в Киеве принимали участие шесть
человек.Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не
контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все
транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом
виде. На данный момент в мире существует больше 2 тысяч
криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и
Ethereum (эфириум).
Сводка.нет - Новости Украины и Мира