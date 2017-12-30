|В России осудили на 9 лет экс-главу агентства по обустройству госграницы
|30.12.2017 02:06
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Безделову также назначен штраф в размере миллиона рублейМещанский суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы экс-главу Федерального агентства по обустройству государственной границы Дмитрия Безделова за обман.
Фото: google.com
Об этом сообщает "Интерфакс".
Безделову также назначен штраф в размере миллиона рублей. Обвинение в организации преступного сообщества было из дела исключено. Защита намерена обжаловать приговор.
Еще семь сообщников Безделова получили сроки от 2 до 8 лет, отбывать наказание все осужденные будут в колонии общего режима.
По версии следствия, Безделов вместе с сообщниками, между которых был его заместитель и руководители нескольких компаний, в 2009-2013 годах похитили более 490 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию нескольких автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска в различных регионах России.
Безделов разыскивался с 2013 года. Его задержали в Италии и в 2016 году экстрадировали в Россию. Свою вину он не признал.
Напомним, Шевченковский районный суд Львова назначил участнику схемы по завладению пограничной полосы в Закарпатской области Аттиле Горвату по прозвищу Доки залог в размере 30 миллионов гривен.