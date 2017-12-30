На вооружение армии Украины в этом году принято 14 образцов нового оружия и военной техники, передает со ссылкой на .

Всего в 2016-2017 годах на вооружение Вооруженных Сил Украины принято 33 образцы вооружения и военной техники.

Gazeta.ua собрала самые интересные и инновационные образцы оружия, которые приняла армия в этом году.

Миномет М60 - предназначен для уничтожения живой силы противника и техники, расположенной в укрытиях или окопах. Разработчик и производитель: ОАО "Завод" Маяк ". Их рабочая дальность - от 400 м до 1 км. Основные преимущества - мобильность и легкий вес.

Аппарат "Летающий глаз" имеет прямое крыло с размахом 3,6 м, к которому крепится фюзеляж характерной формы, его длина 1,9 м, его взлетный вес составляет 11 кг, тогда как на полезную нагрузку приходится 4 кг. Силовая установка позволяет аппарата развивать скорость до 160 км/ч. и подниматься на высоту до 4 км. Продолжительность полета, в зависимости от различных факторов - в пределах двух-трех часов

Трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора. Предназначена для работы в условиях наличия помех естественного и преднамеренного типа. Станция предназначена для использования в противовоздушной обороне, для выдачи данных о цели на зенитно-ракетный комплекс, а также как информационная звено с военно-воздушными целями и подразделениями ПВО. Ее передал научно-производственный комплекс "Искра" произвел в апреле.

Весной приняли на вооружение бронеавтомобиль "Козак-2". Новый броневик выдержал многомесячные испытания по всем армейскими параметрами, его даже взрывали минами. Призначен для перевозки как личного состава, так и вооружения. На нем можно патрулировать местность и проводить спецоперации. Авто выдерживает прямые попадания патронов калибра 7.62 и защищает от минных осколков.

Легкий переносной ракетный комплекс предназначен для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей. Также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танков в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов. Максимальнадальнисть стрельбы - 2,5 км.

Глубокая модернизация автомата Калашникова по схеме булл-пап, что позволяет значительно сократить длину оружия, сделав ее более компактной, и сместить центр тяжести в более удобную точку, улучшает точность огня.

На вооружение Вооруженных Сил Украины принят комплект, предназначенный для выполнения учебно-тренировочных, боевых и других видов прыжков с парашютом отдельными лицами. Максимальная высота применения - 8 км, площадь купола - 83 кв. м, минимальная высота десантирования - 100-200 м, вертикальная скорость снижения парашютиста - не более 5 м в секунду.

в январе на вооружение приняли санитарные автомобили "Богдан 2251", которые строят в компании Олега Гладковского, друга президента Петра Порошенко. Серийный выпуск "Богдан 2251" начали в ноябре 2016-го и до конца года планировали передать армии 60 машин. Стоимость такой техники $32 тыс. за единицу. Запланирована партия санитарных автомобилей для армии будет стоить государству 54 млн грн по нынешнему курсу.

В декабря 2017 года американское правительство за принятие Президента предоставил согласие на продажу Украина партии винтовок Barrett M107A1 вместе со снайперскими патронами и другим соответствующим оборудованием на общую сумму $41,5 млн.

Изделия Р-330УВ1М и Р-330УВ2М успешно прошли квалификационные испытания и по ряду характеристик не имеют аналогов в мире. Первый образец мобильного комплекса РЭБ "Мандат" в составе семи станций был разработан и изготовлен ПАО "Топаз". Система состоит из четырех спецсистем связи.

Автоматическая пушка ЛВГ-30

Пушка является полным аналогом советской автоматической 30-мм пушки 2А42. Предназначена для поражения легкобронированных целей на расстояниях от 1500 м, живой силы противника - до 4 км, воздушных целей - на высотах до 2000 м с дозвуковой скорости и наклонной дальности до 2500 м. Она может устанавливаться на различные типы легкой бронетехники - БМП-2, БМД-2, БМД-3, БТР-80, БТР-90, БТР-4.

В Украине показали первую партию автоматических карабинов M4-WAC-47 по всем стандартам . Оружие изготовили умышленно для нужд украинской армии, сообщили в пресс-службе Укроборонпрома. Автоматический карабин M4 - WAC-47 является совместным проектом госпредприятия "Укроборонсервис" и американской компании Aeroscraft. Презентация нового оружия состоялась 5 октября на полигоне Национальной гвардии под Киевом.

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