По данным агентства, до начала осени российские танкеры поставляли нефть прямо в порты Северной Кореи, однако в октябре и ноябре ее начали перекачивать с российских танкеров на северокорейские суда прямо в открытом море. Одним из таких судов стал танкер "Визять", отмечают источники, имеющие доступ к разведывательным данным и изображениям со спутника.

Согласно официальным документам, танкер вышел из порта "Славянка" возле Владивостока с грузом в 1,6 тысячи тонн нефти. В качестве конечной точки на пути его следования была указана группа рыболовных лодок в Японском море.

В какой-то момент на "Витязе" был отключен транспондер, позволяющий отслеживать его местонахождение. По словам источника, танкер в это время произвел перекачку нефти на северокорейский танкер Sam Ma 2.

Два других танкера под российскими флагами проделали похожие маршруты в середине октября и в ноябре: они выходили из дальневосточных портов в открытое море, а затем отключали транспондеры на несколько дней.

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