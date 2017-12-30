|Российские танкеры поставляли нефть в КНДР вопреки санкциям ООН - СМИ
|30.12.2017 02:14
|
По данным агентства, до начала осени российские танкеры поставляли нефть прямо в порты Северной Кореи, однако в октябре и ноябре ее начали перекачивать с российских танкеров на северокорейские суда прямо в открытом море. Одним из таких судов стал танкер "Визять", отмечают источники, имеющие доступ к разведывательным данным и изображениям со спутника.
Согласно официальным документам, танкер вышел из порта "Славянка" возле Владивостока с грузом в 1,6 тысячи тонн нефти. В качестве конечной точки на пути его следования была указана группа рыболовных лодок в Японском море.
В какой-то момент на "Витязе" был отключен транспондер, позволяющий отслеживать его местонахождение. По словам источника, танкер в это время произвел перекачку нефти на северокорейский танкер Sam Ma 2.
Два других танкера под российскими флагами проделали похожие маршруты в середине октября и в ноябре: они выходили из дальневосточных портов в открытое море, а затем отключали транспондеры на несколько дней.Второй источник агентства подтвердил существование российской судоходной торговли топливом с КНДР, однако отметил, что нет доказательств причастности к поставкам непосредственно властей РФ.29 декабря стало изаестно, что в Южной Корее задержано зарегистрированное в Гонконге судно, на котором якобы доставлялась нефть для КНДР в обход санкций ООН.Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован поставками Китаем нефти в КНДР.22 декабря Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР.Резолюцию, принятую по инициативе делегации США, поддержали все 15 членов Совбеза.В принятом документе сокращение поставок нефтепродуктов Пхеньяну доведено до 89% (в предыдущей резолюции было 55%), вводится запрет на продажу в КНДР промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов, а также ряда продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи