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Депутат Запорожского облсовета сообщил, что насмерть сбил голого пьяного мужчину
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25.06.2018 23:34
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По словам депутата Запорожского областного совета из фракции УКРОП
Ярослава Гришина, под колеса его автомобиля на трассе Симферополь –
Харьков в запрещенном месте бросился мужчина. Позже он скончался от
полученных травм в больнице. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Вчера 23.58 | комментариев: Депутат заверил, что
был трезв во время происшествия Фото: Ярослав Гришин / Facebook
"Возвращаясь домой из города Бердянска вместе со своей
семьей – мамой и дочкой, – на трассе Симферополь –
Харьков, не доезжая около 20 км до города Запорожья, под колеса
моего автомобиля бросился мужчина, который перебегал трассу
обнаженным в запрещенном месте и находился в состоянии сильного
алкогольного опьянения", – рассказал депутат.Гришин
проинформировал, что после столкновения вызвал "скорую" и полицию,
а также оказал пострадавшему первую медицинскую помощь."Парня
доставили в областную больницу. Врачам не удалось его
спасти", – написал он.Депутат отметил, что прошел медицинские
экспертизы, которые показали, что он был трезв во время
происшествия."Вместе с правоохранителями проводим все необходимые
следственные действия. Должны установить мотивацию действий
погибшего и все обстоятельства этой трагедии", – добавил
Гришин.Член партии УКРОП выразил соболезнования близким погибшего.
Полиция Запорожской области о ДТП не сообщала.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2118893438390644&id=100008100241205
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