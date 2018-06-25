По словам депутата Запорожского областного совета из фракции УКРОП Ярослава Гришина, под колеса его автомобиля на трассе Симферополь – Харьков в запрещенном месте бросился мужчина. Позже он скончался от полученных травм в больнице. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.58 | комментариев: Депутат заверил, что был трезв во время происшествия Фото: Ярослав Гришин / Facebook "Возвращаясь домой из города Бердянска вместе со своей семьей – мамой и дочкой, – на трассе Симферополь – Харьков, не доезжая около 20 км до города Запорожья, под колеса моего автомобиля бросился мужчина, который перебегал трассу обнаженным в запрещенном месте и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", – рассказал депутат.Гришин проинформировал, что после столкновения вызвал "скорую" и полицию, а также оказал пострадавшему первую медицинскую помощь."Парня доставили в областную больницу. Врачам не удалось его спасти", – написал он.Депутат отметил, что прошел медицинские экспертизы, которые показали, что он был трезв во время происшествия."Вместе с правоохранителями проводим все необходимые следственные действия. Должны установить мотивацию действий погибшего и все обстоятельства этой трагедии", – добавил Гришин.Член партии УКРОП выразил соболезнования близким погибшего. Полиция Запорожской области о ДТП не сообщала. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2118893438390644&id=100008100241205 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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