— Удастся ли ввести в следующем году миротворцев на Донбасс или хотя бы договориться об этом?

Думаю, что нет. Не видно пока никакой возможности о чем-либо договориться. В общем цели и предложения расходятся.

Миротворцы – это техническая ветвь, она помогает установить в данном случае твердое перемирие, если обе стороны, или сколько там этих сторон, этого хотят. Миротворцы – это такое как бы техническое крепление существующего соглашения по меньшей мере о полной заморозке военной ситуации, предпочтительно, чтобы и о дальнейшем политическом решении вопроса.

Так это всегда происходит в разных странах, куда хотели ввести миротворцев. А сами по себе они ничего решить не могут, если нет в принципе никакого согласия. То есть если перемирия нет без миротворцев, то его и не будет с миротворцами. И миротворцам там делать нечего, если там нет перемирия.

Сами по себе миротворцы, даже если бы они вдруг там появились в дополнение к существующим наблюдателям ОБСЕ, ничего решать не могут. Миротворцев отправляют разные страны не для того, чтобы там воевать или что-то делать, а чтобы наблюдать и писать отчеты. Но это уже дело наблюдателей ОБСЕ. Т.е. если там появятся какие-то дополнительные люди с личным оружием, они же туда не воевать поедут, нести потери.

Кроме того, никакого согласия нет о том, какой должен быть мандат подобных миротворцев, где они будут размещаться, что они будут делать. Позиции Москвы и Киева, Запада и Москвы в данный момент по возможным миротворцам расходятся. А Москва вообще говорит, что надо договариваться с Захарченко и непонятно с кем в Луганске, а без этого ничего не выйдет.

Значит скорее только ничего не выйдет. Для этого нужны какие-то кардинальные политические решения. Я не знаю, либо в Киеве должен к власти прийти Медведчук, или я не знаю кто. Или, наоборот, в Москве — Навальный. Вот тогда можно договориться. А пока это практически нереализуемо.

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