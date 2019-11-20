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"Слуга" Дубинский "огласил подозрение" Николаю Злочевскому в "деле Байдена"
20.11.2019 15:21

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский во время совместной пресс-конференции со внефракционным Андреем Деркачем "огласил подозрение" Николаю Злочевскому в деле Burisma Group. Которое, по его словам, подписала Генпрокуратура, однако скрыл ее глава Руслан Рябошапка. 

"Слуга" Дубинский "огласил подозрение" Николаю Злочевскому в "деле Байдена"

По словам Дубинского, подозрение Злочевскому ГПУ выдала еще неделю назад, 14 ноября.

Судя по документу Хантер Байден и его партнеры получили $16,5 млн за услуги в рамках работы Burisma.

Ну а инвестиции похищенных у государства средств осуществляла, по версии нардепа, человек Порошенко и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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