Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский во время совместной пресс-конференции со внефракционным Андреем Деркачем "огласил подозрение" Николаю Злочевскому в деле Burisma Group. Которое, по его словам, подписала Генпрокуратура, однако скрыл ее глава Руслан Рябошапка.

По словам Дубинского, подозрение Злочевскому ГПУ выдала еще неделю назад, 14 ноября.

Судя по документу Хантер Байден и его партнеры получили $16,5 млн за услуги в рамках работы Burisma.

Ну а инвестиции похищенных у государства средств осуществляла, по версии нардепа, человек Порошенко и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

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