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Путин назвал США "великой страной"
20.11.2019 15:32
Путин заявил, что США являются великой страной
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
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