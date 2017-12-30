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Путин подписал закон о списании долгов россиян на 1 января 2015 года
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30.12.2017 02:22
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Закон о налоговой амнистии, который подписал президент РФ Владимир
Путин, спишет долги и начисленную по ним пеню для 1 млн 34 тыс.
российских предпринимателей. Предложение освободить граждан от
"некорректно начисленных налогов" Путин озвучил на большой
пресс-конференции Фото: ЕРА Документ опубликован 29 декабря на
официальном ресурсе правовых актов РФ.Закон вносит изменения в
Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты.25 декабря глава
комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал,
что всего будет списано 150 млрд руб. (72,2 млрд грн)
долгов.Закон о налоговой амнистии коснется 1 млн 34 тыс. российских
предпринимателей, которые были зарегистрированы, но реально не
работали.В частности, будет списана задолженность по транспортному,
земельному налогам и налогу на доходы физических лиц, а также долги
по начисленным по ним пеням.При этом Макаров отметил, что только
треть из названной суммы – безнадежные долги, остальные, в
принципе, взыскать можно, но власти простят и их.Решение о
признании долга безнадежным к взысканию и о его списании будет
принимать налоговый орган по месту жительства предпринимателя.14
декабря на большой пресс-конференции Путин предложил освободить
предпринимателей от некорректно начисленных налогов. "Человек начал
бизнес, но что-то не получилось, а налоги на него все начисляли и
начисляли. Надо освободить этих людей от выплат подобного
рода", – сказал он.21 декабря Госдума приняла закон о
налоговой амнистии.
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