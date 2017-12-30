Закон о налоговой амнистии, который подписал президент РФ Владимир Путин, спишет долги и начисленную по ним пеню для 1 млн 34 тыс. российских предпринимателей. Предложение освободить граждан от "некорректно начисленных налогов" Путин озвучил на большой пресс-конференции Фото: ЕРА Документ опубликован 29 декабря на официальном ресурсе правовых актов РФ.Закон вносит изменения в Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты.25 декабря глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что всего будет списано 150 млрд руб. (72,2 млрд грн) долгов.Закон о налоговой амнистии коснется 1 млн 34 тыс. российских предпринимателей, которые были зарегистрированы, но реально не работали.В частности, будет списана задолженность по транспортному, земельному налогам и налогу на доходы физических лиц, а также долги по начисленным по ним пеням.При этом Макаров отметил, что только треть из названной суммы – безнадежные долги, остальные, в принципе, взыскать можно, но власти простят и их.Решение о признании долга безнадежным к взысканию и о его списании будет принимать налоговый орган по месту жительства предпринимателя.14 декабря на большой пресс-конференции Путин предложил освободить предпринимателей от некорректно начисленных налогов. "Человек начал бизнес, но что-то не получилось, а налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить этих людей от выплат подобного рода", – сказал он.21 декабря Госдума приняла закон о налоговой амнистии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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